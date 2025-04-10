شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البريطانى العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني ديفيد لامى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن الوزير عبدالعاطي تناول، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الإسرائيلي الراهن .. مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة علي شعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة في السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.