شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة أسيوط لبدء جولة تفقدية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، لمحافظة أسيوط فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.