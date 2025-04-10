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بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة أسيوط لبدء جولة تفقدية

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بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة أسيوط لبدء جولة تفقدية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 10 أبريل 2025 07:14 ص

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، لمحافظة أسيوط فى جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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