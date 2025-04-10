شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن مناطق الهضبة العليا ومساكن الزلزال بالمقطم 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تشهد عدة مناطق بالمقطم جنوب القاهرة غدا الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (الهضبة العليا – مساكن الزلزال) بالمقطم وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة 11-4-2025 وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأكدت الشركة، أن سبب الإنقطاع، نظرا لأعمال التحويلات اللازمة لتوسعات محطة مياه المقطم وبدء تشغيل خط الطرد قطر 1000 مم، مناشدة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.