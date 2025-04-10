شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح آليات حماية مرضى الجيوب الأنفية من العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض الجيوب الأنفية يجب أن يحمى نفسة من العواصف الترابية وذلك عن طريق غسيل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتقليل الإفرازات وكذلك التخلص من مسببات التهيج " التدخين، المنظفات التى تسبب أبخرة وكذلك شرب كمية كافية من الماء يوميا مع وضع كمادات دافئة على الوجة لتخفيف الألم.

وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح الهامة للمواطنين حفاظًا على صحتهم خلال موجة الطقس السيء والعواصف الترابية التى تشهدها البلاد، وتضمنت:

- على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية (مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق فى التنفس أو مشكلات فى الشعب الهوائية) تجنب الخروج من المنزل فى ظل العواصف الترابية، إلا فى حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية

- تناول الأدوية فى مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب

- يفضل الجلوس فى الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق

- يجب شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين

- يجب الحرص على تناول الأطعمة التى تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة

- الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد