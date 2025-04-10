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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم كافة خدماتها بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 10 أبريل 2025 07:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بـ صحة الأم والجنين تستهدف تقديم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يومًا بعد الولادة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "نستهدف الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل التهاب الكبد الفيروسي B وبكتيريا الزهري و نقص المناعة البشري HIV".
وأضافت وزارة الصحة والسكان: "الفئة المستهدفة هى السيدات الحوامل، والكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة".
مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين
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