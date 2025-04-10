شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم كافة خدماتها بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بـ صحة الأم والجنين تستهدف تقديم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يومًا بعد الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "نستهدف الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل التهاب الكبد الفيروسي B وبكتيريا الزهري و نقص المناعة البشري HIV".

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "الفئة المستهدفة هى السيدات الحوامل، والكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة".