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وزارة الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم كافة خدماتها بالمجان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 10 أبريل 2025 07:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بـ صحة الأم والجنين تستهدف تقديم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يومًا بعد الولادة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "نستهدف الكشف عن الأمراض المنقولة من الأم للجنين مثل التهاب الكبد الفيروسي B  وبكتيريا الزهري و نقص المناعة البشري HIV".

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "الفئة المستهدفة هى السيدات الحوامل، والكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة".


مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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