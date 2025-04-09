شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الصين ليست متحمسة للتوقيع على اتفاق بشأن تيك توك فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الاتفاق بشأن شراء تيك توك ما زال مطروحا على الطاولة وسننتظر ما سيحدث، مؤكدا أن الصين ليست متحمسة كثيرا للتوقيع على اتفاق بشأن تيك توك فى الوقت الحالي.

يذكرأن، قالت وكالة الأسوشيتد برس إن الصين كانت على وشك الاتفاق على بيع تيك توك قبل رسوم ترامب الجمركية، مؤكدة أن الصين أوقفت صفقة بيع تيك توك بعد إعلان رسوم ترامب.

وأكدت الشركة المالكة لتيك توك أنها ناقشت مع الإدارة الأمريكية الحلول المحتملة بشأن الصفقة، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد عمل تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا إضافية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لإغلاق التطبيق، بل تعمل على التوصل إلى اتفاق مناسب يضمن استمرار تشغيله في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن هناك تقدمًا هائلًا فى صفقة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المفاوضات اقتربت جدًا من الوصول إلى اتفاق نهائى.

من جانبها، نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة أن شركة وول مارت تدرس الانضمام إلى صفقة شراء "تيك توك"، فى خطوة قد تعزز من فرص إتمام الاتفاق قريبًا.

ويواجه تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، إمكانية الحظر فى الولايات المتحدة إذا لم توافق شركته الأم الصينية "بايت دانس" على صفقة بحلول 5 أبريل الجارى.

وفى يناير، توقف التطبيق عن العمل لأقل من يوم قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُؤجل تطبيق قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة وإلا سيُحظر فى البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن روابط المنصة بالصين.