شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: 950 طيارا حربيا بالجيش يرفضون الخدمة بعد استئناف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا قالت فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، تومر بار، منعا نشر عريضة وقع عليها 950 طيارًا حربيًا فى صفوف الاحتياط والمتقاعدين، ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة.

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وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بار التقى قبل يومين بعدد من الضباط بهدف منع نشر العريضة. وقالت إن زامير حضر لاحقًا الاجتماع واتهم الجنود الرافضين للخدمة بمحاولة "استدراج سلاح الجو إلى احتجاجات سياسية"، مطالبًا إياهم بدعم بار وتعزيز ترسانته.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عشرات الطيارين في سلاح الجو في الخدمة الإلزامية والاحتياطية يُهددون حكومة بنيامين نتنياهو بالإضراب إذا لم يتم إعادة جميع الأسرى لدى حماس، "حتى لو كلف ذلك وقف الحرب".

وصرح أولئك الضباط بأن الاستمرار فى القتال "لا يخدم سوى مصالح شخصية وسياسية ضيقة"، ويستنزف المؤسسة العسكرية.

وفي حين لم يتم نشر العريضة بشكل رسمي، جرى تداول نص نُسب إليها، وجاء فيه: "نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة المخطوفين إلى منازلهم من دون تأخير، وحتى لو كلف ذلك وقف الحرب بشكل فورى... إن المضي في القتال لا يخدم أيًا من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح".

يأتى ذلك فى وقت تتزايد فيه الضغوطات الداخلية على حكومة نتنياهو، حيث شهدت تل أبيب، مساء الاثنين، تظاهرة ضد رئيس الوزراء وحكومته، تنديدًا بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، واستئناف الحرب في غزة.