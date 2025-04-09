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ترامب: سنجنى 2 مليار دولار يوميا بعد قرار رفع الرسوم الجمركية

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ترامب: سنجنى 2 مليار دولار يوميا بعد قرار رفع الرسوم الجمركية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية تحقق نتائج إيجابية بأسرع مما كنت أتوقع، الأسواق المالية شهدت اليوم تغيرا بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية".

وأضاف ترامب، في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "سنجني ملياري دولار يوميا بعد قرار رفع الرسوم الجمركية، ويمكننا التوصل إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والصين، وبايدن سمح للصين ودول أخرى بالإفلات من مشكلات خطيرة ارتكبوها".

وتابع ترامب: "الصين ربحت تريليون دولار من التجارة مع الولايات المتحدة وهذا ليس عدلا، ومؤشرات سوق السندات في الوقت الحالي تسير بشكل جيد، والرسوم الجمركية تحقق نتائج إيجابية بأسرع مما كنت أتوقع".

وأشار ترامب، إلى وقف الرسوم 90 يوما لمن لا يرد برسوم مضادة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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