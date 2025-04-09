شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الصين هى أكثر دولة أساءت معاملتنا فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين هي أكثر دولة أساءت معاملات الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ.

وأضاف ترامب في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "كان من الضروري اتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية، ويمكننا إبرام صفقة مع أي طرف بشرط أن تكون عادلة للجميع". وتابع ترامب: "قرار تعليق الرسوم الجمركية يسرى فقط على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضدنا".