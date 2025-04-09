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ترامب: الصين هى أكثر دولة أساءت معاملتنا فى التاريخ

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ترامب: الصين هى أكثر دولة أساءت معاملتنا فى التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين هي أكثر دولة أساءت معاملات الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ.

وأضاف ترامب في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "كان من الضروري اتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية، ويمكننا إبرام صفقة مع أي طرف بشرط أن تكون عادلة للجميع". وتابع ترامب: "قرار تعليق الرسوم الجمركية يسرى فقط على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضدنا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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