شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر ناسداك 100 يقفز 7% وستاندرد آند بورز 500 يصعد 5% بعد قرارات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 7% وستاندرد آند بورز 500 يصعد 5% بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وحذرت منظمة التجارة العالمية، من انخفاض طويل الأمد بالناتج المحلي لدول العالم بنسبة 7%.

في السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي، إن الصين هي مصدر المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة، غير أنها تواصل التصعيد ونطالب حلفاءنا بعدم اتخاذ خطوات انتقامية.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "الصين أثبتت خلال هذه الأزمة أنها الطرف السيئ، وأعطينا مهلة الـ90 يوما لإفساح المجال للمفاوضات، والرسالة واضحة وهي لا تفرضوا علينا رسوما انتقامية وسنجد حلا"، لافتا إلى أن الوقف المؤقت للرسوم الجمركية يمنح الفرصة للمفاوضات.

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: "تلقينا اتصالات عديدة من دول ترغب في التفاوض.. والصين تواصل التصعيد"، كما أبدى وزير الخزانة استعداد واشنطن للحوار مع الدول التي لم تتخذ أي إجراءات انتقامية.