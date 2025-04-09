شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى أسعار النفط والذهب والعملات المشفرة بعد قرارات ترامب الآخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مسجلة أكبر مكاسبها منذ مارس 2020، ليرتفع مؤشر "إس آند بى 500" بحوالى 7%، كما قفز مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 9% فى ظل ارتفاع سهم "أبل" بـ13% محققاً أكبر مكاسب يومية منذ ذروة وباء كورونا، فضلاً عن صعود سهم "إنفيديا" بنسبة 12% محققاً أكبر مكسب يومى منذ 31 يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

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وواصل سعر الذهب الفورى مكاسبه ليرتفع 3.8% ليصل إلى مستوى 3095.13 دولار للأونصة، مسجلاً أكبر قفزة يومية فى خمس سنوات.

كما قفزت أسعار العملات المشفرة بعد قرارات ترامب، ليرتفع سعر أكبر أصل رقمى بنسبة 5.4% إلى 81.200 دولار، بينما ارتفعت قيمة كل من "إكس آر بي" و"سولانا" بأكثر من 11%. كما تخلى سعر "إيثر"، ثانى أكبر عملة رقمية عن خسائره وتحول للمنطقة الخضراء.

وصعدت أسعار النفط متخلية عن خسائرها السابقة، ليصعد سعر خام برنت تسوية يونيو 1.2% إلى 63.58 دولار للبرميل الساعة 1:28 مساءً بتوقيت نيويورك، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.4% إلى 60.43 دولار للبرميل.