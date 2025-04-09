شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الرئيس ماكرون قال لي "قبل ما أجي مصر كنت شخص وبعدها شخص تاني" والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن أن الرئيس الفرنسي ماكرون وجه له رسالة قبل وداع مصر، قائلا: "الرئيس ماكرون قالي قبل الوداع "قبل ما أجي مصر كنت شخص وبعدها أصبحت شخص تاني".

وأكد وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أن زيارة الرئيس ماكرون لمصر غيرت الكثير من قناعاته تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا: "من يرى بعينه ليس كمن يسمع عبر الميديا وحرصنا نطلع الرئيس ماكرون والعالم من خلاله على ما تم من الجهود الكبيرة اللي عملتها مصر".

وأضاف وزير الصحة، أن مصر قدمت عمل كبير لدعم أهل غزة ولاسيما الأطقم الطبية، معبرا عن قلقه على الأطقم الطبية وخوفه من أنهم قد يحتاجوا لدعم نفسي نظرا لما شاهدوه من فظائع، مؤكدا أن الاطقم الطبية المصرية تعاملت مع فظائع وإصابات بالغة جراء العدوان الاسرائيلي على غزة.

