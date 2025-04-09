شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفشل فى تمرير بند طارئ لدعم خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت إسرائيل فى تمرير مشروع البند الطارئ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلمانى الدولى فى عاصمة أوزبكستان (طقشند)، الذى طالبت فيه برلمانات العالم بدعم وتسهيل تهجير الشعب الفلسطينى عن أرضه.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن إسرائيل تقدمت بمشروعها ضمن 4 مشاريع للبند الطارئ، وكشف مشروع سلطة الاحتلال الإسرائيلى عن الوجه الحقيقى لمخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطيني؛ ما يؤكد أن هدفها الحقيقى فى تنفيذ أعمال الإبادة الجماعية فى قطاع غزة يكمن فى تهجير أبناء الشعب الفلسطينى من أرضهم.