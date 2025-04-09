شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: سندرس الخيارات المتاحة بشأن انضمام صينيين إلى الجيش الروسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه إذا سمحت الصين لمواطنيها بالقتال مع روسيا فهذا يمثل تصعيدا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي: "سندرس الخيارات المتاحة بشأن انضمام صينيين إلى الجيش الروسي".
في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جولة المحادثات الأوكرانية الأمريكية بشأن صفقة المعادن قد تجري الأسبوع المقبل.
تابع زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لشراء حزمة كبيرة من الأسلحة الأمريكية".
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