شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: سندرس الخيارات المتاحة بشأن انضمام صينيين إلى الجيش الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه إذا سمحت الصين لمواطنيها بالقتال مع روسيا فهذا يمثل تصعيدا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي: "سندرس الخيارات المتاحة بشأن انضمام صينيين إلى الجيش الروسي".

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن جولة المحادثات الأوكرانية الأمريكية بشأن صفقة المعادن قد تجري الأسبوع المقبل.

تابع زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لشراء حزمة كبيرة من الأسلحة الأمريكية".