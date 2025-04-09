شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل الإيرلندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء "كولم أيون بروفى" وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل الإيرلندية وذلك على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم.

ثمن الوزير عبد العاطى الطفرة التى تشهدها العلاقات المصرية الإيرلندية وأهمية البناء على مخرجات الزيارة الرئاسية الناجحة لإيرلندا فى ديسمبر 2024، والعمل على مواصلة الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مسئولى البلدين لمواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات بما يصب فى مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع للمضى قدمًا للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال التدريب المهنى والتوظيف وانتقال العمالة المصرية الماهرة لأيرلندا، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم فى وصول العمالة المصرية للسوق الايرلندى بصورة شرعية، مستعرضًا فى هذا السياق الجهود التى تبذلها مصر للتصدى للهجرة غير الشرعية، ومعربًا عن التطلع لقيام ايرلندا بتقديم الدعم من خلال برامج للتدريب والتأهيل المهنى للعمالة المصرية.