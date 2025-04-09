شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين يونيو المقبل، حسبما ذكرت اكسترا نيوز.

لا يفوتك

من الرئيس الفرنسي إلى أهل غزة.. ماكرون يبعث رسالة دعم عبر صناديق المساعدات للقطاع

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمصر، أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص "محاصر" ولا يمكن الحديث عنه بوصفه "مشروعا عقاريا"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون أثناء زيارة لمصر أعلن فيها دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة مقابل مقترح ترامب القيام باستثمارات أميركية في القطاع: "حين نتحدث عن غزة نحن نتحدث عن مليوني شخص محاصر.. بعد أشهر من القصف والحرب".

وفي تصريحات من مدينة العريش المصرية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، أضاف ماكرون "لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعا عقاريا أو استحواذا على أراض، لما كانت الحرب اندلعت من الأساس".