شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لـ أمازون لبحث التوسع في السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية والوفد المرافق؛ وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لبحث فرص التوسع في السوق المصرية وتعزيز التعاون في مجال التجارة الرقمية.

وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية في زيارته الحالية إلى مصر، مُعرباً عن تقديره لدور شركة أمازون في دعم التجارة الرقمية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، عن تطلعه لدعم جهود واستثمارات شركة أمازون في مصر، مُنوهاً إلى سابق زيارته إلى أحد مقرات الشركة في مصر.

وبدوره، أعرب دوغ هيرينغتون، الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية، عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال أمازون في مصر، مُشيراً إلى المحطات البارزة التي شهدها هذا التعاون، التي من بينها افتتاح مركز تنفيذ الطلبات بمدينة العاشر من رمضان، وإطلاق مركز خدمة العملاء الذي يعد الأكبر في المنطقة.

وقال دوغ هيرينغتون: نحن في أمازون نُؤمن بأن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا ذا إمكانات هائلة. ونحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية لدعم التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمتاجر أمازون العالمية: نعمل على تمكين آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو من خلال منصتنا الرقمية، ونأمل أن نواصل العمل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الشركات المحلية على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار، عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، مُنوهاً إلى المزايا التي توفرها مصر خاصةً على مستوي العناصر الشابة الماهرة التي يمكن أن تدعم أعمال الشركة والخدمات التي تقدمها بصورة رقمية.

كما أكد المهندس حسن الخطيب، حرص الحكومة على دعم التجارة الرقمية، مُشيراً إلى عزم وزارة الاستثمار دراسة كافة الأفكار المُقترحة من قبل الشركة من أجل دعم استثماراتها في مصر، وتعزيز مجال التجارة الرقمية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع الشركة يمكن أن يسهم كذلك في تحقيق الشمول المالي عبر تشجيع المزيد من الشركات والأفراد على الاندماج في التجارة الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الرغبة في تعزيز التعاون مع الشركة، لاسيما أن التجارة الرقمية ستعزز من إجراءات الشمول المالي.

وتناول حسام هيبة، عرض خبرات مصر في مجال التجارة الرقمية، وما يمكن تحقيقه من خلال التعاون مع شركة أمازون في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، استعرض وفد أمازون، أبرز إنجازات الشركة في مصر، بما في ذلك التقدم المُحقق في مجالات التوظيف، والاستثمار، والبنية التحتية اللوجستية، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية التي تهدف إلى تعميق حضور الشركة وتعزيز دور مصر كمحور إقليمي للتجارة الرقمية، فضلاً عن الفرص الواعدة لدعم التحول الرقمي للتجارة التقليدية، حيث أكد مسئولو أمازون استعدادهم لدعم دمج المتاجر التقليدية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المُشترك وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.

كما أعرب هيرينغتون، عن تطلعه لاستمرار هذه الشراكة المُثمرة بين أمازون والحكومة المصرية في المرحلة القادمة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار دعم الحكومة المصرية لتواجد شركة أمازون في السوق المصرية، واستعدادها لمناقشة أية مقترحات لزيادة استثمارات الشركة في مصر.