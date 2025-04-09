شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، نقلا عن أ ف ب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، وأن رفع الرسوم سيبدأ على الفور.
وقال ترامب إن الصين لم تحترم الأسواق العالمية.
وكانت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أعلنت اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم رفع التعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84 بالمئة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن هذا الإعلان جاء بعد قرار الولايات المتحدة رفع "التعريفات الجمركية المتبادلة" على وارداتها من الصين من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة، في خطوة "تمضي قدمًا في الاتجاه الخاطئ وتنتهك بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للصين"، وفقًا للجنة.
وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن البيت الأبيض، قوله بإن الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ.
وأكد البيت الأبيض، بدء سريان الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين وستتم جباية رسوم أخرى بدءًا من يوم غد الأربعاء.
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