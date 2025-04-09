شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، نقلا عن أ ف ب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، وأن رفع الرسوم سيبدأ على الفور.

وقال ترامب إن الصين لم تحترم الأسواق العالمية.

وكانت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أعلنت اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم رفع التعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة إلى 84 بالمئة.