شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ماركل تكشف عن حالة صحية "مخيفة" أصابتها بعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطانى هارى عن إصابتها بتسمم الحمل بعد ولادة أحد طفليها، وهى حالة طبية وصفتها بأنها "نادرة ومخيفة"، بحسب فوكس نيوز.



ميجان ماركل

وقالت دوقة ساسكس، في أول حلقة من بودكاست جديد تقدمه باسم "كونفشنز أوف إيه فيميل فاوندر" (Confessions of a Female Founder)، إن حالتها أثارت "مخاوف طبية كبيرة" كان عليها التعامل معها بدون أن يعرف العالم ما يحدث.

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ووصفت الحالة قائلة "إنها نادرة جداً. ومخيفة جداً". ولم تقل ما إذا كانت تعرضت لهذه المضاعفات بعد ولادة ابنها آرتشي (5 سنوات) أو ابنتها ليليبت (3 سنوات).

تعتبر مقدمات الارتعاج التالي للولادة حالة مرضية نادرة تحدث عندما تصاب المرأة بارتفاع ضغط الدم وزيادة البروتين في البول بعد فترة وجيزة من الولادة.

وأضافت ميجان: "عملت على التوفيق بين كل هذه الأمور، والعالم لا يعلم ما يحدث... كنت أحاول التماسك، خاصة من أجل طفلي. لكن هذه الأمور تثير مخاوف طبية هائلة".

من جانبها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن تسمم الحمل حالة تصيب بعض الحوامل، عادة خلال النصف الثاني من فترة الحمل، أو بعد الولادة بفترة وجيزة.

وتشمل العلامات المبكرة لتسمم الحمل، وفقاً للهيئة، ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات، قد تشتمل الأعراض على صداع شديد ومشاكل في الرؤية وألم أسفل الضلوع وقيء.