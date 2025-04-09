شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على دول لم تتخذ ردا انتقاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم بوقف مؤقت للرسوم الجمركية لـ90 يوما على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضدنا بأي شكل من الأشكال، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقرر ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% ، مؤكدا "ستدخل حيز التنفيذ فورا".

وأكد ترامب "نأمل أن تدرك الصين قريبا أن أيام تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار".

وأضاف "أكثر من 75 دولة تواصلت معنا للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية".

وحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأمريكيين، الأربعاء، على الهدوء ومواصلة الاستثمار، مع بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية مع بداية التداولات، وتوقعات ببدء أمريكا المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الدول من أجل الاتفاق على خفض أو إلغاء تلك الرسوم، مقابل تقديم تنازلات تجارية من شركاء واشنطن التجاريين.

وكتب ترامب في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، أن "هذا وقت رائع للشراء"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة أكبر وأفضل من أي وقت مضى".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، بدأت أسواق الأسهم الأميركية في الارتفاع، إذ صعد مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.49%، كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" الشهير بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" 0.2% لرصيده.

وسلط ترامب على حسابه الضوء على تصريحات الرئيس التنفيذى لبنك "جي بي مورجان" جيمي ديمون لقناة FOX NEWS، مشيراً إلى أن الأخير أشاد بفكرة الرسوم الجمركية والإجراءات الإصلاحية للتجارة.

لكن ترامب لم يُعلّق على توقع ديمون، فى ذات المقابلة، بأن الركود الاقتصادى "نتيجة مُحتملة"، بعد فرض هذه الرسوم الجمركية على عشرات الدول.