شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: سلاح الجو يهدد بفصل 970 طيارا طالبوا بوقف حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو يهدد بفصل 970 طيارا ما لم يسحبوا رسالة طالبوا فيها بوقف الحرب على غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن زعيم حزب شاس يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو إذا لم يتم تشريع قانون إعفاء الحريديم من خدمة الجيش حتى نهاية مايو.

وذكرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن أي تأخير في عودتهم هو حكم بالإعدام مدى الحياة.

في السياق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بارتقاء شهيد ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.