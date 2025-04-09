شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا وسقوط أمطار خفيفة.. ماتخففوش ملابسكم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة بدأت اليوم فى الانخفاض بمعدل 8 درجات عن أمس، والانخفاضات كانت ملحوظة اليوم بسبب تأثر الكتل الهوائية المختلفة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن غدا الخميس سنشهد المزيد من الانخفاض فى قيم درجات الحرارة، والعظمى غدا فى القاهرة خلال النهار من 22 درجة مئوية لـ 23 درجة درجة مئوية.

ولفتت منار غانم إلى أن فترات الليل ستكون من الأجواء المائلة للبرودة للباردة والصغرى ليلا من 14 إلى 15 درجة مئوية، وسيكون هناك نشاط في الرياح وتظهر سحب منخفظة تحجب أشعة الشمس، وهناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، على أماكن متفرقة من القاهرة الكبري".

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الأيام القادمة، وبالأخص خلال فترات الليل، وحتى نهاية الشهر الحالي.

وكشفت أنه من الممكن أن يتم ارتداء الملابس الصيفية بعد أعياد شمس النسيم، وبداية الشهر القادم.

فيما نفت منار غانم أن التقلبات الجوية تعود لتأثير تقلبات المناخ العالمي، ولكن يرجع ذلك لما يتميز به فضل الربيع "بنشوف الفصول الأربعة في اليوم الواحد خلال فصل الربيع".