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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. تؤكد: لن نشارك فى ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.. الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين.. ومداهمات واعتقالات للفلسطينيين فى مدن الضفة.
واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. تؤكد: لن نشارك فى ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.. الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين.. ومداهمات واعتقالات للفلسطينيين فى مدن الضفة
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