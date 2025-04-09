شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. تؤكد: لن نشارك فى ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.. الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين.. ومداهمات واعتقالات للفلسطينيين فى مدن الضفة.

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ـ الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل للسيطرة على تسليم المساعدات فى غزة.. تؤكد: لن نشارك فى ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية.. الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين.. ومداهمات واعتقالات للفلسطينيين فى مدن الضفة

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