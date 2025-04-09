شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية يحسن تجربة السائح والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد سريان التشغيل التجريبى لأعمال التطوير.

وخلال الجولة، صرح محافظ الجيزة بأن الأعمال تم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وتحسين تجربة السائح وظهور المكان بالمظهر اللائق بمصر خلال الزيارة عن طريق دعم وتطوير المرافق وتعزيز نقاط الخدمات ووسائل الترفيه وإبراز الواجهة الحضارية للمقصد لكونه أهم وأعرق معلم سياحى على مستوى العالم.

وأكد المحافظ، أنه روعى خلال الأعمال تسهيل حركة الزائرين بين معالم المنطقة الأثرية إلى جانب تيسير حركة الدواب من الخيل والجمال والعربات (الكاريتة) وتنظيم تواجدهم كأحد عوامل الجذب الثقافى والترفيهى للسائحين.

وكلف محافظ الجيزة، هند عبدالحليم نائب المحافظ، بالمتابعة الدورية والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلافى أية ملاحظات تطرأ، والتحسين المستمر للمنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة ومنع أية إشغالات أو تعديات وانتظام أعمال النظافة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع حى الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإدارة العامة للمرور.



محافظ الجيزة فى منطقة الأهرامات



جانب من زيارة المحافظ



زيارة محافظ الجيزة



جانب من تواجد محافظ الجيزة بمنطقة الأهرامات