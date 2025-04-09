شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وزيرة المالية والاستثمار الكويتية زيادة فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجلب الاستثمارات الخارجية إلى مصر فى قطاعات الدولة المختلفة واهتمام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص المصرى والعربى للاستثمار فى مصر.



والتقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بالمهندسة نورة سليمان الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت لبحث فرص زيادة الاستثمارات الكويتية فى القطاع الزراعي في مصر في ضوء التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي فى البنية التحتية وزيادة الإنتاج الزراعى واهتمام الدولة المصرية بالتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام والتى يصدر منها كميات كبيرة فى العام.

ومن جانبه، أشار "فاروق" إلى الدعم غير المسبوق الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الزراعة فى ضوء اهتمامه بتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقليل الفجوة بين المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة لتوفير العملة الدولارية.

وأكد وزير الزراعة على إهتمام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الكويتية في اطار المصلحة المشتركة win-win situation وذلك بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعبين الشقيقين، وأشار "فاروق" الى أن الاستثمارات الكويتية الحالية التي تجريها بعض الشركات الكويتية مثل شركة الغانم في مجال الامن الغذائي والتي استطاعت من خلاله تصدير كميات كبيرة من الخضر الى خارج مصر والكويت.

ومن جانبها أشارت "سليمان" بأن هناك فريق عمل كويتى يقوم حاليا باعداد استرتيجية للامن الغذائى الامر الذي يمكن مشاركة الجانب المصري فيها لتحديد ما يمكن الاتفاق عليه من مشروعات في ضوء اهتمام الجانب الكويتي بزيادة المخزون الاستراتيجى.

وأعربت عن أن هناك ضرورة ملحة للتعاون المصري الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة خلال السنوات الماضية والتي اصبحت فيها قضية الامن الغذائي من أهم اولويات الشعوب والدول في المرحلة الحالية.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية هى نقطة التواصل في هذا الأمر مع الجانب الكويتى.

وحضر الاجتماع دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والمهندس مجدى عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الزراعة.