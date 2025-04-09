شكرا لقرائتكم خبر عن الحمصانى: مؤتمر رئيس الوزراء عكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل مع الشارع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن رسائل هامة ومصارحة مباشرة مع المواطنين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع الشارع المصري.

وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء استهل المؤتمر بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصفًا إياها بأنها جاءت تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتى تمتد عبر قطاعات متعددة أبرزها الاقتصاد، التعليم، الثقافة والمشروعات التنموية.

وفى الشأن الاقتصادى، أوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد "حربًا اقتصادية عالمية شاملة" بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأى تداعيات محتملة.