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المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي

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  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 1/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 2/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 3/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 4/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 5/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 6/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 7/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 8/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 9/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 10/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 11/12
  • المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي 12/12

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق - محمد فهيم تصوير محمود الحصري

الأربعاء، 09 أبريل 2025 07:37 م

قدم المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب الصحفيين الأسبق عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري العزاء إلى نقيب الصحفيين خالد البلشى، في وفاة شقيقته انتصار بمسجد عمر مكرم بالتحرير، كما حضر عدد كبير من الصحفيين وشيوخ المهنة بجانب أعضاء مجلس النقابه لتقديم واجب العزاء.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين أعلن سابقا، عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة  في المنوفية.

عزاء شقيقة خالد البلشي (10)

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (1)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (2)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (3)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (4)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (5)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (6)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (7)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (8)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (9)
 

 

عزاء شقيقة خالد البلشي (11)
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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