شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى وعبد المحسن سلامة يقدمان واجب العزاء في شقيقة خالد البلشي والان مع تفاصيل الخبر

قدم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب الصحفيين الأسبق عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري العزاء إلى نقيب الصحفيين خالد البلشى، في وفاة شقيقته انتصار بمسجد عمر مكرم بالتحرير، كما حضر عدد كبير من الصحفيين وشيوخ المهنة بجانب أعضاء مجلس النقابه لتقديم واجب العزاء.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين أعلن سابقا، عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة في المنوفية.







































