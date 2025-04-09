شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية فى مصر مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الدكتور عبيد الزعابى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لبحث افاق وفرص التوسع في استثمارات الهيئة داخل مصر بالقطاع الزراعي في ضوء رؤية الهيئة نحو زيادة مشروعاتها الزراعية وذلك على هامش اجتماعات الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي المنعقدة حاليا في الكويت.

وأكد وزير الزراعة على دعمه للهيئة والمشروعات التي تقوم بها لتحقيق الامن الغذائى العربى وأشار إلى المشروعات الناجحة للهيئة في مصر ومنها مشروع زراعة وإنتاج السكر مع شركة الفيوم للسكر والتى تساهم الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى فيها بنسبة تصل لأكبر من 29٪؜ وكذا مشروع انتاج الأمصال واللقاحات البيطرية مع شركة ميفاك وغيرها من المشروعات الزراعية، وأعرب عن سعادته لقيام الهيئة بتوسيع استثماراتها في مجالات التصنيع الزراعي وانتاج تقاوي البطاطس والتقاوي المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية في ضوء البنية التحتية المتطورة التي تمت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية في كل القطاعات.

وقال " فاروق" إن إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية فى مصر له فرصة واعدة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر أمام القطاع الخاص واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع كما ان لدى مصر خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات قطاع خاص تعمل بشكل جيد بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

ومن ناحية أخرى أشار "الزعابى" إلى أن مصر تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة خلال الفترة الحالية في ضوء تمتع مصر بالاستقرار وتوافر الخبرات الفنية في كل المجالات وان الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لديها الرغبة الشديدة في زيادة استثماراتها في مصر وانها تخطط لعقد مؤتمر استثماري برعاية وزير الزراعة خلال الشهور القليلة المقبلة يحضره رجال الاعمال من القطاع الخاص والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ليتسنى للهيئة الدخول فيها.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على المضي قدما نحو تنفيذ من المشروعات الاستثمارية وفقاً لخطة الهيئة لعام ٢٠٢٥ بالاضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة حالياً واهمية ايجاد شريك للهيئة للمشاركة في تشغيل مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا التابع للهيئة في ضوء وجود طلب عالمي على البصل المجفف خاصة بدول الاتحاد الأوروبى.