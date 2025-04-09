شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعلن استعدادها لاستقبال جرحى فلسطينيين جراء حرب غزة "مؤقتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الإندونيسى برابوو سوبيانتو، الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مؤقتة للفلسطينيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة، مع إعطاء الأولوية للجرحى والمصابين بصدمات نفسية، وخاصة الأطفال، بحسب "يورو نيوز".

وقال سوبيانتو، الذى بدأ جولته فى الشرق الأوسط وتركيا، إن الاستضافة ستكون مؤقتة إلى حين تعافى المتضررين وعودة الأمان إلى القطاع المنكوب.

وتعدّ إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، من المطالبين بحل الدولتين، وكانت قد أرسلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بعد اندلاع الحرب فيه.

وفيما تقدّر جاكرتا أنها تستطيع نقل حوالى ألف فلسطينى متضرر فى الجولة الأولى، أكد الرئيس الإندونيسى أن هذا العرض "لن يكون سهلًا"، لكنه ينسجم مع قناعات ومحاولات بلاده الساعية إلى إنهاء الصراع، حسب تعبيره.

وأضاف: "إن التزام إندونيسيا بدعم سلامة الفلسطينيين واستقلالهم دفع حكومتنا إلى التحرك بشكل أكثر نشاطًا".