شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل السويدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، "أندرش هال" وزير الدولة المعنى بالهجرة بوزارة العدل السويدية وذلك على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم.

أعرب الوزير د. عبد العاطى عن التطلع لمواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى والتجارى والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر فى القطاعات المختلفة.

ثمن وزير الخارجية التنسيق المستمر مع الجانب السويدى فى مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك ومن ضمنها ملف الهجرة، حيث رحب بالدعم السويدى لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدات التى تُقدمها وكالة التعاون الإنمائى الدولى السويدية للوكالات الأممية العاملة فى هذا المجال فى مصر.