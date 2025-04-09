شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى مطرانية شبرا الخيمة فى وفاة القمص عبدالمسيح بسيط والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، والتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

وتوفى الأب المبارك القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة عن عمر قارب 74 سنة قضى منها ما يقارب 49 سنة فى خدمة الكهنوت.

ولد الأب الراحل فى قرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج، يوم 14 أغسطس 1951 تخرج في كلية التربية قسم اللغة الانجليزية عام 1978 والتحق بالكلية الاكليريكية وتخرج فيها عام 1984، ورسم كاهنا يوم 15 ديسمبر 1985 ونال رتبة القمصية يوم 14 نوفمبر 2007.

وله العديد من المؤلفات الكتابية واللاهوتية تقدر بحوالى 77 كتابًا، وهو مدرس بالكلية الإكليريكية ومعهد الكتاب المقدس بشبرا الخيمة، وعدد من المعاهد الأكاديمية، وأستاذ النقد الكتابي بمعهد الرعاية والتربية.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة الرابعة عصر اليوم بكنيسته، ويتم تلقي العزاء مساء اليوم بقاعة الكنيسة.