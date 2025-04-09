شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد العنانى يستعرض رؤيته كمرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو)، وممثل مصر فى المجلس التنفيذى لليونسكو، الوفد المصرى المشارك فى جلسة الاستماع التى عقدها المجلس التنفيذى لليونسكو، خلال دورته الـ221 بمقر المنظمة فى باريس.

وشهدت الجلسة الكلمة التى ألقاها الدكتور خالد العنانى، مرشح مصر والدول العربية والمرشح الأفريقى المعتمد من المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، لمنصب مدير عام اليونسكو، بحضور السفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو، والسيدة فيرا الخورى لاكويه رئيسة المجلس التنفيذى، والسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والوفد الدائم لمصر لدى اليونسكو وأعضاء حملة الترشح للدكتور خالد العناني.

وكان الوفد المصرى قد غادر القاهرة أمس الثلاثاء، متوجهًا إلى باريس للمشاركة فى فعاليات الدورة، التى تشهد تقديم الدكتور العنانى لعرض شامل حول رؤيته لتطوير أداء المنظمة، وتعزيز فعاليتها فى مجالات اختصاصها، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات العالمية.

ونال العرض التقديمى الذى قدمه الدكتور خالد العنانى استحسان الحضور، لما تضمنه من رؤية طموحة ومتكاملة تعكس خبرته الواسعة، وحرصه على تعزيز دور اليونسكو كمنصة فاعلة لخدمة الشعوب من خلال التعليم والثقافة والعلوم.

ويُعَد هذا التفاعل الإيجابى مع العرض تأكيدًا على المكانة التى يحظى بها ترشيح الدكتور خالد العنانى داخل أروقة المنظمة وعلى المستوى الدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن جمهورية مصر العربية تُشيد بالدعم الذى يلقاه ترشح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، خاصة فى ظل التأييد الصادر من المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، فضلًا عن دعم القمة العربية، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد العنانى هو "المرشح الرسمى الوحيد للدول العربية" لهذا المنصب. وأضاف أن الدكتور خالد العنانى جدير بتبوّء هذا المنصب الدولى السامى، موضحًا أن هذا الترشيح يعد مثالًا للتنوع الثقافى والحضارى الذى تجسده وتُعْليه منظمة اليونسكو.

ويأتى ترشيح الدكتور خالد العنانى لهذا المنصب الدولى الرفيع تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة، ودعمًا دوليًا متزايدًا يعكس قوة الحضور المصرى على الساحة الدولية، وحرص الدولة على الإسهام الفعّال فى صياغة مستقبل العمل متعدد الأطراف من خلال المحافل الدولية.

وشهد الاجتماع أيضًا مقابلات مع المرشحين الثلاثة للمنصب، حيث كان العرض المصرى أول العروض المقدمة فى الجلسة.

وقد ضم الوفد المصرى كلًا من الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافى ورئيس البعثة التعليمية بباريس.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الدكتور أيمن عاشور لقاءات مع عدد من مسؤولى اليونسكو، من بينهم السيدة ستفانيا جايانينى مساعدة المدير العام للتعليم، والسيد برهان شكرون مدير قسم السياسات ومنظومة التعليم مدى الحياة، لبحث سبل التعاون المشترك، وتوسيع مجالات التعاون بين مصر والمنظمة، بما فى ذلك إنشاء كراسى يونسكو ومراكز من الفئة الثانية.

ومن المُقرر أن يتلقى الوزير مع ممثلى الدول الأعضاء لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المشاركة فى المجلس التنفيذى لليونسكو، وخاصة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

جانب من اللقاء