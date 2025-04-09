شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 800 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار803 آلاف و646 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و27 مليونا و256 ألف جنيه، وذلك منذ بداية شهر يناير حتي مارس الماضي 2025، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 711 ألفا و960 مواطنا، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناظرة 1814 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.

ولفت الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى إنه في إطار استراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 56 ألفا و135 مواطنا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك منذ بداية يناير الماضي حتي نهاية مارس 2025، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 531 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «العقاد» إلى توقيع الكشف الطبي على 23109 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على61999 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.