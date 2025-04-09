شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ سارة البطوطى والمختارات ضمن قائمة أهم المهندسات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهانى إلى المهندسة سارة بطوطى عضو المجلس لاختيارها ضمن قائمة أهم المهندسات فى أفريقيا اللاتى غيرن نظم العمارة المتخصصات فى التصميم.



قائمة اهم المهندسات فى افريقيا

كما يتقدم المجلس بخالص التهانى إلى كل من المهندسة مى الإبراشى والمهندسة ماجدة مصطفى والمهندسة شهيرة فهمى لاختيارهن ضمن القائمة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها لاختيار المهندسة سارة بطوطى ضمن هذه القائمة الهامة، مؤكدة أنها قدمت العديد من الإنجازات والنجاحات فى مجالها أهلتها لهذا الاختيار، متمنية لها المزيد من النجاحات.

كما أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها لتصدر القائمة 4 مصريات، وهو ما يؤكد على تميز المرأة المصرية ونجاحها فى مختلف المجالات عربيًا ودوليًا، متمنيه لهن النجاح والتوفيق.