شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين فى مستشفى العريش، تقديرًا للانضباط فى العمل والجهود المبذولة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.