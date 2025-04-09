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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 09 أبريل 2025 04:35 م
قرر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين فى مستشفى العريش، تقديرًا للانضباط فى العمل والجهود المبذولة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.
صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش
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