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وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 09 أبريل 2025 04:35 م

قرر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين فى مستشفى العريش، تقديرًا للانضباط فى العمل والجهود المبذولة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.


صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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