شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة فورية للهلال الأحمر المصرى لحادث عقار أسيوط وإسعاف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الهلال الأحمر المصري بالتحرك السريع إلى موقع حادث انهيار عقار أسيوط، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًًا حول انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى حى شرق وسط أسيوط، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض.

وتوجهت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع الحادث وكذلك المستشفى بأسيوط لتقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسى للمصابين وذويهم، ومازالت فرق الإغاثة في موقع الحادث.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجّهت فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث لسرعة دعم المضارين.



استجابة فورية للهلال الأحمر المصري لحادث عقار أسيوط