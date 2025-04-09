شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون Digilians" والان مع تفاصيل الخبر

خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوانب مبادرة " الرواد الرقميون".

وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب فى مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم فى عملية التحول الرقمى ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم فى تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وتمنح المبادرة كلًا من الدراسة العلمية والتدريب العملى للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًًا ودوليًا ــ فى العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا فى مصر، أنه يشهد نموا سنويا كبيرا، كما أن هناك نموا مطردا فى الوظائف المتصلة بهذا القطاع، وهو أعلى القطاعات التى تشهد نموا على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن جميع القطاعات التى تعمل على تحقيق نهضة حقيقية فى مجالها من الضرورى أن ترتكز على التكنولوجيا والاتصالات، كجزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها، وذلك فى مختلف دول العالم أيضا، وهو ما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلى وأيضا على المستويين الإقليمى والدولي.

كما أشار وزير الاتصالات، إلى أنه منذ سنوات كان العمل فى قطاع الاتصالات يقتصر على بعض التخصصات مثل هندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب الآلى، وكذلك المتخصصين تخصصا متعمقا فى علوم هذا القطاع، واليوم الوضع تغير بالكامل وأصبح هناك فرصة للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات ولكل من يرغب فى هذا الشأن، ولذا ينفتح القطاع على جميع التخصصات وهو ما ارتكزت عليه مبادرة "الرواد الرقميون"، التى تعتبر منحة مجانية بالكامل بإقامة كاملة؛ حيث يتم قبول الشباب والفتيات من جميع المحافظات، لكل من لديه رغبة فى اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسارًا مهنيًا له بغض النظر عن خلفيته العلمية أو الشهادة التى حاز عليها، أو الدراسة، وأيضا بغض النظر عن المهن التى يمتهنها حاليا أو القطاع الذى يعمل به حاليا.

وأضاف الوزير: "كل من يرغب فى أن يلتحق بهذا القطاع ويرى فى نفسه قدرة على أن يحصل على علم وخبرة نحن جاهزون لكى نتشارك معه فى رحلة تؤدى إلى أن يتخذ من المهنة التى يحلم بها مسارا مهنيا، وفى ضوء ذلك يتم إجراء بعض الاختبارات للطلاب المتقدمين لاختيار المسار الأنسب لهم، لافتا إلى أن هذا الاختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول لكن الغرض منه هو تحديد نقطة البداية، إلى أن نصل معه إلى مصفوفة مهارات متكاملة تؤهله للمنافسة باقتدار وفاعلية فى سوق العمل".

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن رؤية المبادرة تتحدد فى إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدربة فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ كمًا وكيفًا ــ وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء، وذلك من خلال رسالة مفادها المساهمة فى بناء مجتمع رقمى متكامل، عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمى، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.

وفى هذا السياق، أوضح الوزير أن مصفوفة المهارات التقنية التى تتم من خلال المبادرة تستهدف أولا (المهارات التقنية) لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مصر لاستقبال المتدربين فى مبادرة الجيل "الرواد الرقميون" بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية أو اكتساب (المهارات التقنية)، ويلى ذلك فترة تدريب عملى فى الميدان بالعديد من الشركات؛ حيث تستهدف المبادرة تعزيز الخبـرة العملية لدى المتدربين، من خلال التدريب فى تلك الشركات العالمية والمحلية، بجانب تقديم فكرة لمشروع ربحى قائم على التكنولوجيا، والمشاركة فى مشروعات مصر الرقمية، علاوة على إلزام جميع المتدربين بإنشاء حساب على منصات العمل الحر وكسب مشروعات تطبيقية.

وقال الدكتور عمرو طلعت: "يقترن بذلك المهارات اللغويـة التى يكتسبها الطلاب من خلال المبادرة، حيث يتطلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاع المستمر والدائم على كل ما هو جديد، وعادة كل جديد ينشر باللغة الإنجليزية، ومن ثم لابد أن يكون الملتحق بالعمل فى هذا القطاع مُلما بهذه اللغة، كذلك تتبنى المبادرة مهارات القيادة والملكات الشخصية والثقافة للملتحقين، مشيرا إلى أن سوق العمل اليوم يتطلب الإلمام بمهارات التواصل والتفاوض، وترتيب الأولويات، وكيفية العرض والعمل مع فريق من ثقافات مختلفة، وأيضا العمل عن بعد، بجانب إمكانيات القيادة، وإدارة الوقت، وتحفيز الفريق، فكل هذه الملكات والمهارات ينبغى أن تقترن بالعمل التقنى والخبرة العملية، ومن ثم مبادرة " الرواد الرقميون" تدرب الملتحقين على كل هذه المهارات والملكات".

وأضاف الدكتور عمرو طلعت: "الالتحاق بالعمل فى شركة خارج مصر لا يتطلب بالضرورة السفر، وهنا فكرة العمل الحر فمن خلال المبادرة سيتم تدريب الملتحقين بها على مهارات العمل الحر التى تمكنهم من الالتحاق بوظائف خارج مصر من خلال الإنترنت وهم مطلوبون فى محل إقامتهم الحالية، كما أن لدينا شريحة أخرى من بناتنا وأبنائنا لديهم الفكر الرياضى وإقامة شركات، وسندربهم على المهارات الإبداعية وعلى ريادة الأعمال".

وفى الوقت نفسه، أشار الوزير، إلى أن المبادرة تشمل أيضا التدريب على المهارات الحياتية، والتى تهتم بتحقيق التوازن وقوة الصلابة والقيام بأنشطة مختلفة تؤدى إلى بناء مصفوفة مهارات متكاملة، وهذا يتطلب تفرغا كاملا للمبادرة طوال فترة التدريب، وهناك 4 مسارات مختلفة للتدريب لكى يكون لدى المتقدم المرونة الكافية ليختار المسار الذى يناسبه والفترة التى يمكن أن يتفرغ فيها للتدريب، فهناك الدبلوم المكثف (٤) أشهر، والدبلوم المتخصص (٩) أشهر، والماجستير المهنى فى سنة وماجيستير العلوم الذى يستغرق سنتين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصريه ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق "تحيا مصر" والملتحقون بالمبادرة لا يتحملون أى كلفة مادية جراء الالتحاق بها والدراسة بها، لافتا إلى أن الجرعة التدريبية المتكاملة تحتاج تفرغا كاملا ومن ثم فكرنا فى بناتنا وأولادنا المقيمين خارج القاهرة كيف يمكن أن يلتحقوا بهذه المبادرة، ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط إتاحة التدريب لكن أيضا الإقامة أثناء فترة التدريب مجانا.

واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد أن المبادرة فرصة حقيقية فى منتهى الأهمية لكل من يرغب فى أن يجد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة، كما أن القطاع به فرصة لكل شاب وفتاة لديهما العزم والإرادة والقدرة على بذل الجهد لتحصيل العلم الذى يؤهله للعمل فى هذا القطاع الذى ينمو فى كل دول العالم، ومن ثم الوظائف المتاحة به تتزايد يوما بعد يوم، ولابد أن يستفيد شبابنا من هذه المبادرة مبادرة الجيل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مليارى جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويا موازنة تشغيلية يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.