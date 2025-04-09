شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط ينجح فى تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصرى خالص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إنجاز جديد يعكس قوة الصناعة الوطنية وتكامل المنظومة اللوجستية المصرية، أعلنت هيئة ميناء دمياط عن نجاح الميناء في تصدير أول شحنة حديد "بيليت" مصري خالص من خلاله، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب وإحدى كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية العاملة بالميناء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري .

هذا وقد تمت عملية الشحن بكفاءة عالية من خلال منظومة لوجستية متكاملة وفرتها هيئة ميناء دمياط، حيث تم استقبال السفينة HAJE HESEN، والتي تم تحميلها بكمية قدرها 5047 طنًا من حديد "البيليت" المنتج محلياً داخل المصانع المصرية.

ومن جانبه، وجه اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كامل الدعم خلال عمليات الشحن، بما يضمن سلامة الإجراءات وتطبيق أعلى معايير الجودة، في ظل تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية داخل الميناء، كما يعكس هذا الحدث مدى التناغم بين القطاعين الصناعي واللوجستي في دعم توجيهات الدولة نحو تعزيز التصدير وتشجيع الاستثمار المحلي.



سفن الميناء



جانب من السفن



سفن ميناء دمياط