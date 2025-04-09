شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة اللجوء الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء"ماريولين فابير" وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

أشاد الوزير د. عبد العاطى بالعلاقات المتميزة بين مصر وهولندا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والفنية، ورحب بالبعثات التجارية المستمرة التي تقوم بزيارة مصر، مؤكداً الحرص على تعزيز فرص الاستثمار المتبادل.

وأكد الوزير عبد العاطى على رغبة مصر في مواصلة تعزيز التعاون في مجال الهجرة بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنما يشمل التعاون كذلك في مجال الهجرة الشرعية، مثمناً التوقيع على إعلان النوايا في هذا الشأن والتطلع إلى ترجمته في صورة مشروعات مشتركة أخذاً في الاعتبار الأعباء التي تتحملها مصر لاستضافة أعداد ضخمة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين.

استعرض وزير الخارجية المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، مؤكداً على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية للمهارات لاسيما إلى سوق العمل الأوروبي بما في ذلك هولندا.