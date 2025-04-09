شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: الرئيسان السيسي وماكرون استخدما بطاقتين فريدتين تحملا اسميهما والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، حيث قاما بتجربة مترو الخط الأخضر الثالث المتميز.

وقالت الشركة: "تؤكد هذه الزيارة الناجحة قيمة هذا المشروع الوطنى وتسلط الضوء على عمق التعاون فى مجال النقل بين فرنسا ومصر".

وأوضحت الشركة: "أنضم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولتهم، رئيس مجلس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب وزير النقل الفرنسى، فيليب تاباروت، ووزير الاقتصاد، إريك لومبارد، ووزير الخارجية، جان نويل باروت. ورافق الجولة الرئيس التنفيذى لشركة آر إيه تى بى ديف للنقل كايرو، المهندس وديع بوشيحة".

وقام الوفد بجولة داخل محطة عدلى منصور المركزية التبادلية واستقلوا الخط الأخضر الثالث، واطلعوا عن أنظمة البنية التحتية والخدمات التى تهدف إلى الارتقاء بحياة ملايين المصريين، كما أشادوا بالمستوى الرفيع للخدمة المقدمة فى المترو الذى تديره شركة آر إيه تى بى ديف للنقل كايرو.

وأضافت الشركة، أن الوفود الرئاسية استخدمت كارت المحفظة المستدام بالخط الأخضر الثالث، مع بطاقتين فريدتين تحملان اسمى الرئيسين.

الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى يستقلان المترو



الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى