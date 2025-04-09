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رئيس الوزراء عن انخفاض سعر النفط: نشترى البترول بعقود آجلة والسداد بعد 9أشهر

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رئيس الوزراء عن انخفاض سعر النفط: نشترى البترول بعقود آجلة والسداد بعد 9أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 أبريل 2025 04:40 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن السعر الذى تشترى به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التى نتابعها ولكنها يكون عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.

 

وقال رئيس الوزراء: أسلوب السداد يكون دفع جزء الآن وتأجيل الباقي خلال فترة من 3 إلى 9 شهور ونتيجة ذلك يتحمل على سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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