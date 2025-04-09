شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن انخفاض سعر النفط: نشترى البترول بعقود آجلة والسداد بعد 9أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن السعر الذى تشترى به مصر والدول عادة البترول من الخارج لا يتم بالأسعار الآنية التى نتابعها ولكنها يكون عبر عقود آجلة، بمتوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية.

وقال رئيس الوزراء: أسلوب السداد يكون دفع جزء الآن وتأجيل الباقي خلال فترة من 3 إلى 9 شهور ونتيجة ذلك يتحمل على سعر البرميل نسبة مثل الفائدة ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور.