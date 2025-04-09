شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب وأن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على صناديق الاستثمار فى الذهب بقيمة مليار و600 مليون جنيه، موضحا أن شركة إينى أكدت توسيع استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.



وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مدي إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومى، قائلا:"سندرس مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر مع الوزارات والجهات المعنية".



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن البورصة السلعية تضمن الحوكمة للسلع، وتداول السلع الاستراتيجية المهمة وتحقيق أمن غذائي.



وتابع أن ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبى لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم، متابعا:"الأمور بدأت تنتظم وهذه فترة تشغيل حتى مايو المقبل".



وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث اليات الاستفادة من مربع الوزارات وكيفية استخدامها مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها، موضحا إنه سيتم طرح مربع الوزارات فى شهر يونيو المقبل.



وأشار فى مؤتمر صحفي إلى أن ما يحدث حاليا على مستوى الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.