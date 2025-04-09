شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه لا عودة لـ تخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف، وأن الحكومة استعدت بشكل كبير لفصل الصيف.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقاً على ما أثير حول قانون الرياضة، مؤكدا أن القانون لم يخرج من الحكومة حتى الآن وأن ما تم هو الموافقة المبدئية عليه وبعض المواد مازال يتم دراستها من الخبراء.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب، فهناك 180 ألف مواطن أقبلوا على صناديق الاستثمار فى الذهب بقيمة مليار و600 مليون جنيه، موضحا أن شركة إيني أكدت توسيع استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.

وعلق رئيس مجلس الوزراء على مدى إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومي، قائلا: "سندرس مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر مع الوزارات والجهات المعنية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية تضمن الحوكمة للسلع، وتداول السلع الاستراتيجية المهمة وتحقيق أمن غذائي.

وتابع أن ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبي لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم متابعا: "الأمور بدأت تنتظم وهذه فترة تشغيل حتى مايو المقبل".

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات، وكيفية استخدامها مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها، موضحا إنه سيتم طرح مربع الوزارات فى شهر يونيو المقبل.

وأشار فى مؤتمر صحفي إلي أن ما يحدث حاليا على مستوي الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حربا عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.