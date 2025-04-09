شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن قانون الرياضة الجديد: لم يخرج من الحكومة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليقاً على ما أثير حول قانون الرياضة، مؤكدا أن القانون لم يخرج من الحكومة حتى الآن وأن ما تم هو الموافقة المبدئية عليه وبعض المواد مازال يتم دراستها من الخبراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أنه سيتم التوسع فى إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار فى الذهب هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على صناديق الاستثمار فى الذهب بقيمة مليار و600 مليون جنيه، موضحا أن شركة إيني أكدت توسيع استثماراتها فى مصر الفترة المقبلة لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مدي إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومي، قائلا: "سندرس مدي إمكانية تطبيق هذا الأمر مع الوزارات والجهات المعنية"، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البورصة السلعية تضمن الحوكمة للسلع، وتداول السلع الاستراتيجية المهمة وتحقيق أمن غذائي.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات وكيفية استخدامها مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لها، موضحا أنه سيتم طرح مربع الوزارات فى شهر يونيو المقبل.

وأشار فى مؤتمر صحفي إلي أن ما يحدث حاليا على مستوي الاقتصاد العالمي والقرارات الأمريكية هي حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.