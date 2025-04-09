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رئيس الوزراء:مصر مستمرة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين

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رئيس الوزراء:مصر مستمرة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 أبريل 2025 03:12 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر مستمرة فى دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصري حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسي دليل على هذا الالتفاف ووعي الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسي ، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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