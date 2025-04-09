شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومي: سندرس تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مدى إمكانية وجود اسم الأم ببطاقة الرقم القومى، قائلا، " سندرس مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر مع الوزارات والجهات المعنية".



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البورصة السلعية تضمن الحوكمة للسلع، وتداول السلع الاستراتيجية المهمة وتحقيق أمن غذائي.



وتابع أن ما حدث فى منطقة الأهرامات الأثرية بعد بدء التشغيل التجريبى لمنطقة دخول الأهرامات عن طريق الفيوم متابعا" الأمور بدأت تنتظم وهذه فترة تشغيل حتى مايو المقبل".



وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما تم بحث أليات الاستفادة من مربع الوزارات وكيفية استخدامها مع الحفاظ على الطابع المعمارى والتراثى لها، موضحا إنه سيتم طرح مربع الوزارات فى شهر يونيو المقبل.



وأشار فى مؤتمر صحفى إلى أن ما يحدث حاليا على مستوى الاقتصاد العالمى والقرارات الأمريكية هى حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها.

وقال رئيس الوزراء، إنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصرى حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيفه الرئيس الفرنسى دليل على هذا الالتفاف ووعى الشعب المصري.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسى، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالي.