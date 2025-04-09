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وزير الخارجية يستقبل نظيره السودانى على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم

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وزير الخارجية يستقبل نظيره السودانى على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم

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القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، د. على يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك على هامش المؤتمر الوزارى لعملية الخرطوم.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشددًا على وقوف مصر بجانب السودان، ودعمها لأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة الأراضى السودانية، كما تناول الجانبان المستجدات الأخيرة فى السودان الشقيق وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام فى كافة أنحاء البلاد.

 

واستعرض الجانبان تطورات الجهود الرامية لدعم السودان على المستويين الإقليمى والدولى، وسبل المساعدة فى التخفيف من التداعيات الإنسانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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