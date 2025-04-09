شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يستعرض فى مؤتمر صحفى تفاصيل مبادرة الرواد الرقميون والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة الرواد الرقميون، لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التقديم للالتحاق بالمبادرة سوف يكون رقميًا ، مشيرا إلي الهدف من المبادرة ايضا هو تهيئة أكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل المعلوماتي.