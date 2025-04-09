شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الاجتماع الوزارى الثانى لعملية الخرطوم باعتماد إعلان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم في القاهرة الاجتماع الوزارى الثانى "لعملية الخرطوم" باعتماد "إعلان القاهرة الوزاري" الذي يبرز أهم إنجازات العملية منذ إطلاقها، واعتماد ايضا "خطة عمل القاهرة" التي تعد بمثابة وثيقة استراتيجية تتضمن الإطار العام لتحرك الرئاسات التالية لعملية الخرطوم, وذلك لأول مرة منذ اطلاق العملية.

كما قام الوزير عبد العاطي في نهاية الاجتماع بتسليم رئاسة "عملية الخرطوم" إلي فرانسوا-نويل بوفو، وزير الدولة للشؤون الداخلية في فرنسا، والذي ستتولى بلاده رئاسة العملية خلال الفترة المقبلة وفقاً لقاعدة التناوب، وأعرب عن دعم الجانب المصري للرئاسة الفرنسية، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي لإعلان القاهرة :