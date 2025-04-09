شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: كل دولة ستعمل بعد القرارات الأمريكية على كيفية الصمود وتحقيق مصلحتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ما يحدث حاليا على مستوى الاقتصاد العالمى والقرارات الأمريكية هى حرب تجارية واقتصادية وليست حرب عسكرية، وأن كل دولة ستعمل حاليا على كيفية الصمود والبقاء وتحقيق مصلحتها .



وتابع أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر زيارة تاريخية، مؤكدا التفاف الشعب المصرى حول قيادته والوطن، وما حدث فى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الرئيس الفرنسى دليل على هذا الالتفاف ووعى الشعب المصرى.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب الفرنسى، ومنها فى قطاع الصحة والتعليم العالى.